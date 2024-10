Dovbyk, allarme rientrato: ci sarà contro l'Inter. Ndicka studia da leader

Allarme rientrato per Artem Dovbyk. [...] Ieri l'attaccante ucraino si è regolarmente allenato con i compagni, pronto a guidare l'attacco giallorosso contro l'Inter domenica sera. [...] Da inizio stagione l'ucraino ha giocato praticamente sempre. Undici partite tra Roma e Nazionale, tutte da titolare (tranne contro l'Elfsborg). Uno sforzo che a Trigoria dovranno gestire al meglio in vista del tour de force delle prossime tre settimane. [...] Un eventuale infortunio creerebbe più di un problema a Juric che come alternativa ha il solo Shomurodov. [...] O un cambio di modulo, con la reintroduzione del falso nove (di derossiana memoria). [...]

La sua Roma in questo momento ha bisogno di certezze e struttura. La prima si chiama Dovbyk, le altre sono Mancini, Ndicka e Angelino. [...] Il centrale ivoriano è il leader difensivo designato da Juric. L'allenatore è convinto di avere a disposizione un profilo ancora da plasmare e migliorare, portandolo ad altissimi livelli. [...] Su Angelino c'è un innamoramento tecnico assimilabile a quello per Le Fée. Lo spagnolo è il titolare della zona sinistra della difesa giallorossa. [...] Le scelte, almeno in difesa, sembrano blindate. Contro l'Inter sarà però fondamentale anche la fase senza palla, per fermare Marcus Thuram, capocannoniere del campionato e Lautaro, che si è sbloccato contro l'Udinese.

(la Repubblica)