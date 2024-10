Domenica a Firenze: Mancini in dubbio, El Sha recupera

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la vittoria di misura contro la Dinamo Kiev la Roma dovrà immediatamente pensare a preparare la trasferta di Firenze in programma domenica sera. Il turnover attuato in Europa League permetterà a Juric di affrontare la Viola con alcune forze fresche, come Dybala e Pellegrini, subentrati solamente a gara in corso, oltre a Dovbyk, sostituto a inizio secondo tempo. Non preoccupano le condizioni di Cristante, rimasto a terra per un duro contrasto con Kabaiev. L'ex Atalanta, infatti, dopo l'ingresso dello staff medico ha terminato la partita e sembra non essere in dubbio contro la squadra di Palladino. Juric, inoltre, conta di recuperare Stephan El Shaarawy: il "Faraone" è ancora alle prese con lo stiramento accusato ad inizio mese contro il Monza, ma dovrebbe strappare una convocazione. Oltre a Saelemaekers, che avrà bisogno ancora di qualche settimana, gli altri due assenti contro la Dinamo Kiev non preoccupano la Roma. Mancini e Soulé non hanno partecipato al primo successo europeo a causa di un attacco febbrile, ma vogliono rendersi disponibili a partire [...]