Delirio giallorosso

[...] Per dare la misura di ciò che gira attorno alla As Roma, di ciò che ne fa il club più sotto pressione del panorama internazionale, basterebbe già questo dato: all'ombra del Colosseo esiste l'unico caso di un giornale che non si limita a parlare di sport o di calcio, ma che ha come unico argomento una e una sola squadra. [...] Perché a Roma la febbre è in continuo slancio verso l'alto, e l'esasperazione che nel nostro Paese accompagna le vicende calcistiche a tutte le latitudini, qui si moltiplica esponenzialmente. [...] E' probabile che il tycoon texano Dan Friedkin e suo figlio Ryan, quando in piena pandemia decisero di acquistare il club giallorosso, non fossero al corrente di questa specificità, o l'avessero sottovalutata. [...] Inanellando una serie di errori che hanno portato alla tempesta perfetta del caso De Rossi, una vicenda in cui tutte le patologie e le distorsioni dell'ambiente romanista sono deflagrate. [...]

Una bandiera storica della squadra, seconda solo a Francesco Totti, licenziata nello spazio di un mattino per mano di un dirigente (l'ellenica Lina Souloukou), a sua volta costretta a rassegnare le dimissioni a causa della furia popolare. [...] Nelle ultime settimane, in ogni angolo della città sono rimbombati via etere racconti di risse in allenamento tra De Rossi e due calciatori [...] additati immediatamente come traditori della piazza e per questo impietosamente subissati di fischi dall'Olimpico. [...] La linea dei dirigenti stranieri si è rivelata finora fallimentare, come testimonia l'operato del portoghese Tiago Pinto, ds che si è fatto notare più per i flop che per le intuizioni. [...]

Nella loro gestione schizofrenica, i Friedkin hanno prima puntato su grandi nomi a parametro zero come Dybala, Matic e Lukaku, per poi cambiare politica e puntare su calciatori di prospetto e su un allenatore "fatto in casa" al quale è stato concesso un rinnovo dopo il positivo girone di ritorno dello scorso anno, contraddetto in tempo record dopo quattro giornate di questo campionato. E tutto sembra ora risucchiato in una spirale di frustrazione, data la mancanza da troppo tempo di risultati importanti. [...] Di fronte a ciò, il disorientamento di chi arriva dagli Stati Uniti è comprensibile, tanto che ora esiste l'ipotesi concreta che i Friedkin possano disimpegnarsi dalla As Roma, dopo aver acquistato l'Everton, importante club della Premier League. [...]

(Panorama - M. Bazzucchi)