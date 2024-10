Daniele De Rossi non tornerà ad allenare la Roma. Come riferisce il quotidiano sportivo, durante un colloquio tra Lorenzo Pellegrini e il ds Ghisolfi, il francese ha lasciato intendere come non ci siano possibilità di un passo indietro che riporti l'ex allenatore sulla panchina giallorossa.

Attualmente De Rossi si trova a New York, dove curiosamente c'erano anche i Friedkin negli ultimi giorni, ma non risultano contatti tra le parti.

(corsport)

