Dalla Champions ad un nuovo esordio: scocca finalmente l'ora di Hummels

A cavallo tra gli anni '80 e '90, Rudi Voller ha fatto innamorare una generazione di romanisti. Oggi, in rosa, di tedesco ce n'è un altro che però deve ancora prendere il volo. Mats Hummels è arrivato due mesi fa ma non ha mai visto il campo. Domani è scoccata la sua ora contro la Dinamo Kiev. Lo scorso anno ha guidato la cavalcata del suo Borussia Dortmund in Champions fino alla finale, poi persa contro il Real Madrid. Era il primo giugno, che risulta anche l'ultima partita disputata dal difensore tedesco [...] Prima ha dovuto recuperare la condizione fisica, non avendo fatto preparazione. Sperava che tre settimane fossero sufficienti ma così non è stato [...] Ama scherzare e nelle sue parole c'è un pizzico di ironia, mista a irritazione. Era sicuro di giocare contro l'Elfsborg e non ha gradito non essere sceso in campo. Ora è pronto per presentarsi al suo nuovo pubblico [...]

Contro la Dinamo Kiev, quindi, Hummels guiderà la difesa. Al suo fianco giocheranno Hermoso ed uno tra Mancini e Ndicka. In porta non si tocca Svilar. Sulla sinistra spazio ad Angelino, mentre a destra potrebbe arrivare la sorpresa Abdulhamid. In mezzo torna Pisilli dal 1' mentre scalpita Le Fée. Riposerà anche Dybala, che ieri è rimasto fermo, al suo posto Soulé. Vicino all'argentino, uno tra Pellegrini e Baldanzi. Davanti, ballottaggio Shomurodov-Dovbyk [...]

(Il Messaggero)