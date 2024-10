Dahl: «Ho fatto un grande passo Non mi pento, in futuro brillerò»

Samuel Dahl è uno dei volti nuovi della Roma che ancora non e sceso in campo. Il giovane terzino ha parlato dal ritiro dell'Under 21 svedese: «Ho fatto il passo troppo grande? No. Sono qui da due mesi e ho un contratto di cinque anni. Nella mia stessa situazione in molti avrebbero fatto questa scelta. E se presto avrò la possibilità di giocare, il minutaggio aumenterà molto rapidamente». (...) Dahl ha richiesto di poter mettere minuti nelle gambe. Arrivato questa estate per circa 4 milioni di euro non è ancora riuscito ad esprimere il suo potenziale, ma è fiducioso per il futuro: «Magari brillerò quando qualcuno si infortunerà e ci sarà posto per me. Vivo giorno per giorno». (...)

(Il Messaggero)