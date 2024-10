Da Maldini a Pisilli: Spalletti costruisce il suo vivaio azzurro

Quante volte si è sentito parlare di progetto giovani? Magari anche per crearsi un alibi o per prendere tempo in modo da non farsi schiacciare dalle responsabilità. Stavolta, però, Spalletti aveva fatto una promessa subito dopo la delusione europea, ricostruire insieme ai suoi giocatori in vista del Mondiale. L'esempio viene proprio dalla Spagna, dove è stato dimostrato che chi ha le qualità e il carattere per meritarsi di essere in campo non va frenato. Nessuno si aspetta di vedere in campo i nuovi Yamal e Nico Williams, ma Spalletti vuole fare di tutto per rinnovare e dare continuità alla sua Nazionale [...] Il ct Azzurro ha dimostrato poi di essere abile anche nel ruolo di selezionatore di giovani talenti. Per questo sono arrivate le convocazioni di Pisilli e Gabbia, che si sono imposti nelle loro squadre [...] Spicca anche il nome di Maldini, che viene convocato ventidue anni dopo l'ultima apparizione del papà Paolo e 61 anni dopo quella di nonno Cesare [...] La cosa importante, però, è che gli allenatori dei club continuino a far giocare questi ventunenni anche perché solo da noi a questa età sono considerati acerbi.

(gasport)