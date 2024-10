Da Hummels a Soulé e Saud (non pronti o poco adatti): è una rosa piena di equivoci

Nella Roma degli equivoci, tattici e tecnici legati ad un mercato a dir poco opinabile, Juric va messo un attimo da parte. Catapultato come è stato in corsa a Trigoria, gli va dato il tempo di capire e di abituarsi ad un mondo nuovo. È chiaro che deve fare in fretta ma per alcune cose è inevitabile pagare lo scotto. Un esempio? Anche la semplice gestione di 5 partite in due settimane nella sua carriera è un unicum. E con questo il turnover. Nei 15 anni di panchine non gli era mai accaduto di dover ruotare in un lasso di tempo così ristretto la rosa. [...] Questa era una squadra costruita male per De Rossi, che era riuscito tra mille difficoltà a mettere bocca su determinate scelte; figuriamoci per il tecnico di Spalato, arrivato a giochi fatti. Sono tre mettendo da parte per un attimo Dybala, i casi più eclatanti: Abdulhamid, Soulé e Hummels. [...] Viste le condizioni di Hermoso e aspettando che l'ottimismo di Ghisolfi su Zalewski si tramuti in realtà, il fatto che Angelino (nonostante a Juric ricordi Rodriguez) con la penuria di esterni giochi spesso centrale, possibile che il tedesco non abbia nelle gambe nemmeno 20 minuti? [...] Chi di anni ne ha molti di meno invece è Soulé. Arrivato come il salvatore della patria e fiore all'occhiello del mercato 2.0, quello fatto da under 25 e calciatori di proprietà anziché degli Harlem Globetrotters over 30 con un grande passato alle spalle, Matias è "un equivoco". [...]

(il Messaggero)