Da "cane malato" a leader. L'ex Bove conquista i viola

Per Edoardo Bove quella di questa sera sarà una sfida del cuore. Per la prima volta affronterà la Roma da avversario dopo una vita passata a Trigoria. Il cane malato di Mourinho era diventato una sorta di separato in casa con Daniele De Rossi. Dal momento del suo arrivo a gennaio 2024 il minutaggio di Bove è drasticamente diminuito. Nelle prime 20 di campionato con José in panchina aveva giocato 1098 minuti mentre nelle successive 20 con DDR (considerando anche le prime due di questa stagione) si è fermato a 813, utilizzato poche volte da titolare. [...] De Rossi aveva prima detto che uno come Bove era un ragazzo da far sposare alle figlie, una fiducia mai andata di pari passo in campo. Un rapporto strano, mai decollato. Il paradosso vuole che dal mercato estivo sono arrivati Le Fée e Koné, due centrocampisti presi per sostituirlo ma che questa sera partiranno dalla panchina, mentre Edoardo giocherà in quella che è diventata la sua nuova casa. [...] La Roma con molta probabilità incasserà altri 10,5 milioni ma Bove rischia di essere un altro rimpianto come già accaduto con Calafiori e Frattesi. [...] Nonostante le prime due gare in panchina è davanti a tutti i centrocampisti della Roma per duelli vinti (34). Peccato.

(il Messaggero)