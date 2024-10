Cristante e Mancini ammutinati

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una situazione delicata dentro lo spogliatoio giallorosso che va al di là del risultato. La sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina della Roma ha esaltato ulteriormente le carenze tecniche e tattiche di una squadra che ha approcciato male alla partita, ma anche alla stagione. Juric ha provato a raddrizzare l'andamento facendo dei cambi, ma i padroni di casa hanno comunque preso il largo nel secondo tempo. E proprio a proposito delle sostituzioni, due giocatori in particolare, Cristante e Mancini, hanno deciso di non andare a sedersi in panchina per seguire insieme al resto della squadra il secondo tempo. Un segnale di distanza importante e forte nei confronti del tecnico, a differenza di quanto fatto invece da Dybala, uscito al 67' per fare spazio a Hummels. L'argentino ha infatti seguito il match al fianco di Juric.