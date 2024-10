Con gli americani mai così male al via: Juric corre ai ripari

Mai così male in tutta l'era americana. Mai così pochi gol dopo le prime 7 partite di Serie A. Se c'è un problema in casa Roma, è sicuramente l'andare in gol. Non è una coincidenza che ai giallorossi servano 14,6 tiri in porta prima di segnare una rete. Solo Lecce, Cagliari, Venezia e Genoa hanno fatto peggio in Italia [...]

Da quando gli americani hanno rilevato la Roma, esiste un solo precedente dal punto di vista realizzativo: la stagione 2022/2023 dove i giallorossi di José Mourinho segnarono solo 8 gol, nonostante i 13 punti in classifica. Il problema è probabilmente legato al fatto che quasi tutto il peso offensivo della Roma si basa su Artem Dovbyk che ha già messo a segno 3 gol in stagione. Dell'attacco sono andati in rete solamente Paulo Dybala, Tommaso Baldanzi ed Eldor Shomurodov. A secco, invece El Shaarawy, Soulé e Pellegrini. Da considerare c'è anche la fortuna, che in questo periodo non gira a favore degli uomini di Juric, già 5 sono stati i legni colpiti da inizio stagione.

(gasport)