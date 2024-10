"Ci mancano certezze, vittoria meritata"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Juric elogia la squadra dopo la prima vittoria in Europa League. Il tecnico croato dopo il triplice fischio ha analizzato la partita, sottolineando gli aspetti positivi e dove si può ancora migliorare: "Ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta molto, altri meno. Mancano certezze e sicurezza, ma guardando la partita nel complesso abbiamo strameritato la vittoria. Dobbiamo migliorare sulle riaggressioni, in quelle situazioni non siamo ancora lucidi. Negli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati volutamente per mantenere il controllo ed anche questa fase è andata bene". [...] Un passaggio anche sul centrocampo, dove è tornato Le Fée: "Mi piace tanto, può fare molto meglio di oggi, ma è stata la sua prima partita. Pisilli può giocare sia da centrocampista sia come trequartista, ha grandi capacità, ma c'è tanto da migliorare. Paredes è al top, ma devo fare delle scelte, l'assenza di Leo è una scelta tecnica, ma con dispiacere". Al termine del match ha parlato anche Baldanzi, autore dell'azione che ha portato al rigore: "Dovevamo fare più gol e chiudere la partita nel primo tempo. Ci servivano 3 punti e li abbiamo portati a casa". Ha infine parlato anche Pisilli: "Dobbiamo essere più lucidi dopo aver riconquistato il pallone. Ho sempre giocato nei due di centrocampo, era una posizione diversa dal solito".