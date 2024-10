Che vergogna questa squadra senza anima. Serve una svolta

Amen. Per una Roma vergognosa, senza anima, senza cuore, senza niente. Un disastro. Annunciato. Annunciato nei mesi precedenti da una serie di ciclopiche nefandezze da parte di proprieta, dirigenti, allenatori, calciatori che hanno portato la squadra, dopo un mercato da oltre 110 milioni, in una situazione ben oltre i confini di una crisi di nervi. (...) Ci sono dirigenti, pochi e scarsi, che non hanno la capacity di valutare il presente, figuratevi di immaginare un futuro diverso, a cominciare da un ufficio Protocol (ma che e?) che forse neppure sa che a calcio si gioca in undici. (...) C'e una realtà che dice come sia assai piu vicina la zona retrocessione che quella che qualifica alla Champions, obiettivo dichiarato di una stagione the a cominciata male e sta proseguendo peggio. Questo e. E non siamo ancora a novembre, con 29 partite di campionato da giocare che oggi sembrano un doloroso calvario e due coppe da affrontare almeno accompagnati dalla dignita. (...) Il club è allo sbando. Abbia almeno la lucidity di scegliere un nuovo allenatore. Chi? Ci sarebbe Allegri libero, ma secondo voi sarebbe disposto a venire in questo sfascio? Ci sarebbe Sarri ma a non tutto sembra tranne che il tecnico giusto per entrare in corsa. Ci sarebbe la possibility di richiamare De Rossi. Ci sarebbe Roberto Mancini appena esonerato da ct in Arabia. Ci sarebbe Claudio Ranieri che quando la Roma ha chiamato ha sempre risposto presente. Ci sarebbe voglia di mandare tutti a quel paese. Amen.

(La Repubblica)