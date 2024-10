C'è l'Elfsborg, Juric cambia. Hummels per Mancini, Baldanzi parte titolare

Vigilia europea per la Roma che oggi pomeriggio partirà verso Boras dove domani alle 21 affronterà l'Elfsborg. [...] Turnover quasi obbligato per Juric. La prima novità potrebbe essere il cambio in porta con Ryan che punta alla sua prima partita. Turno di riposo per Mancini - uscito acciaccato domenica per un fastidio al flessore - e al suo posto è pronto Hermoso. Scalpita anche Hummels che non è ancora sceso in campo in questa stagione. [...] Angelino tornerà sulla fascia sinistra, mentre a destra Celik è in vantaggio su Abdulhamid.

Cambi anche in mezzo al campo. Paredes dopo un inizio in salita spera di poter ritrovare il posto da titolare. Vicino a lui favorito Pisilli che vuole continuare a stupire. Le Fée punta il Monza. [...] Dybala può ritrovare la titolarità domenica. Sta bene, ma serve prudenza soprattutto dopo il problema al flessore. Sulla trequarti altra chance per Soulé. [...] Baldanzi completerà la coppia. Davanti Shomurodov insidia Dovbyk. [...]

(Il Messaggero)