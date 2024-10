C'è Antonello tra i candidati per il posto di ad alla Roma

Un nome a sorpresa spunta tra i candidati alla successione di Lina Souloukou, dimessasi dalla carica di ad della Roma nel settembre scorso. [...] Il nome è quello di Alessandro Antonello, ad per la parte corporate dell'Inter e in prima linea nella cura del dossier sul nuovo stadio. Il manager 59enne, arrivato nel club nerazzurro nel 2015 assumendo inizialmente la veste di direttore finanziario, è diventato con l'ingresso di Suning direttore operativo e successivamente ad. [...]

Non è l'unico profilo valutato dalla famiglia Friedkin per sostituire la dirigente greca. [...] Sul tavolo anche il curriculum di Giovanni Carnevali, il plenipotenziario del Sassuolo, società modello nonostante l'ultima disastrosa stagione. Occhio anche a Claudio Fenucci, già manager dei capitolini per tre anni, ad del Bologna.

(corsera)