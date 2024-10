C'è abbondanza per Luciano. Da Buongiorno a Pisilli, spuntano tante soluzioni: l'Italia ora è più ricca

[...] A Spalletti non mancano soluzioni tecniche e tattiche: diversi azzurri possono occupare ruoli diversi. Colpiti da improvviso benessere dopo il naufragio all'Europeo? Meglio non esagerare. [...] Sono aumentate le possibilità di scelta di Spalletti, pur nel ristretto ambito del 30/35 per cento di selezionabili. Portieri. Le cifre sono incontestabili: in queste convocazioni l'età media è 24 anni e mezzo. [...] Donnarumma ha 25 anni ed è un "anziano", Vicario, Di Gregorio e Meret 27. [...] Difesa. Eravamo la Nazionale dei difensori implacabili, da Burgnich a Chiellini. Oggi nascono più Scirea, Nesta e Bonucci. [...] Ci sono un laterale (Di Lorenzo) e due "registi" (Bastoni e Calafiori). Ogni tanto servirebbe un marcatore puro: c'è Buongiorno, di fatto il quarto titolare. [...]

Centrocampo. Da anni è il reparto con più abbondanza e interpreti multiruolo. Lo choc per il dopo-Jorginho è stato guarito dalla crescita esponenziale di Ricci [...] e dai progressi di Fagioli. [...] Mezzali dalla doppia fase: Tonali è il simbolo, sta arrivando l'inesauribile Pisilli, promette Brescianini. Mezzali d'incursione: Barella, ormai anche secondo play, Frattesi più che primo cambio e goleador, Pellegrini che dà un'interpretazione più tecnica. [...] Attacco. Da seconda punta/trequartista crepi l'avarizia: ancora Pellegrini, il prescelto finora, Chiesa, Zaniolo, Zaccagni, Maldini e Raspadori. [...]

(gasport)