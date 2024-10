IL TEMPO - Novità in casa gianorossa. Ieri la Roma ha annunciato ufficialmente la nascita della propria squadra ufficiale di calcio a 5, l'ASD Roma 1927 Futsal. Il club giocherà le sue partite casalinghe al PalaOlgiata situato in via Guido Cantini 4 e il match d'esordio casalingo si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 19.