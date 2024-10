Beltran & Dybala, amici contro. Fiorentina-Roma, sfida del cuore tra tango e mate

Sarebbe facile dire che in comune hanno il tango, il mate o l'amore per l'Argentina. No, questa volta c'è di più, c'è un'amicizia profonda nata tra le strade di Cordoba e che ha come collante una terza persona, Federico, il fratello maggiore di Lucas. Già, perché è stato proprio lui l'anello di congiunzione tra Beltran e Paulo Dybala, che stasera si affronteranno per la prima volta da avversari. [...] E allora stasera i due si abbracceranno, poi però ognuno avanti per la sua strada. Con Dybala che va a caccia del primo gol su azione della sua stagione, dopo aver segnato su rigore contro l'Udinese. Quel che preoccupa della stagione della Joya è che in sei partite di campionato è andato al tiro solo in sei occasioni. È evidente come giochi troppo lontano dalla porta e come debba concentrarci più sulla fase offensiva che su quella difensiva. E questo per regalare alla finalizzazione giallorossa quell'imprevedibilità e quella fantasia che oggi manca e che in questo organico può garantire solo lui, la Joya [...]

(Gasport)