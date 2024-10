Barella tutto per l'Inter. Nicolò va di corsa: vede già la Roma e il suo futuro è solo nerazzurro

Inter, Inter e ancora Inter. Anche quando Appiano si spopola per qualche giorno libero concesso da Inzaghi o se la truppa ritorna al lavoro, come ieri pomeriggio. Anche quando c'è da sostenere i compagni dalla tribuna, come accaduto tra Udinese, Stella Rossa e Torino, e quando verrà il momento di governare di nuovo il cuore del centrocampo, come potrà finalmente succedere alla ripresa contro la Roma. Perché per Nicolò Barella non fa differenza, lui e l'Inter sono una cosa sola. [...]

Per Barella sono stati giorni duri non soltanto per lo stop forzato, ma anche perché si è sentito chiamato in causa nella vicenda ultras nonostante non abbia mai avuto rapporti con gli esponenti della curva. [...] Lavora duro da giorni e, ora che i fastidi alla coscia sono alle spalle, spinge per arrivare all'appuntamento con la Roma tirato a lucido: è stato lui a decidere di allenarsi anche durante i giorni di riposo post Torino, adesso conta le ore per il rientro in gruppo, previsto per la prossima settimana. Non c'è altro tempo da perdere. [...]

(gasport)