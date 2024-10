Baldanzi per Dybala. Lo stadio non è sold out

L’Europa League è la sua competizione. Le uniche due presenze da titolare in stagione, Tommaso Baldanzi le ha fatte lì, mentre in Serie A è sempre subentrato. Oggi tocca di nuovo a lui, visto che Juric ha detto che Dybala non partirà dall’inizio. (...) “Ci servono i tre punti – le parole dell’ex Empoli –. Le differenze tra Juric e De Rossi? Juric ha un gioco più aggressivo, dobbiamo credere alle idee del mister. Lavoriamo per restare attenti per go minuti, domenica abbiamo disputato una bella partita contro l’Inter ma poi abbiamo fatto degli errori”. (...) Previsto un ampio turnover in vista della trasferta a Firenze, domenica sera. Juric non ha voluto dire se Hummels partirà o meno titolare. Per la prima volta da molto tempo, l’Olimpico non sarà sold out. (...)

(corsera)