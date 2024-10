Baldanzi-Mania: l'attaccante del futuro

Dopo aver incassato i complimenti di Luciano Spalletti, Tommaso Baldanzi torna a Trigoria più consapevole dei propri mezzi. Il ct della Nazionale ha assistito al match dell'Under 21 disputato a Trieste contro l'Irlanda ed ha potuto assistere dal vivo alla buona prestazione del giocatore della Roma. A fine primo tempo lo ha poi elogiato davanti alle telecamere: "Ci sono diversi calciatori importanti che hanno la possibilità di fare parte del nostro gruppo. Ce ne sono molti bravi e uno è sicuramente Baldanzi" [...] Baldanzi ha scommesso su sé stesso lo scorso inverno quando aveva scelto di trasferirsi dall'Empoli alla Roma. Nonostante il momento critico che ha attraversato con l'esonero di Mourinho e l'arrivo di Daniele De Rossi, ha fatto fatica ad adattarsi e solo adesso sta trovando equilibrio e continuità. [...]

L'età è dalla sua parte e anche la volontà di incidere in un club che ha creduto fortemente in lui investendo quasi 15 milioni di euro. In Serie A non è mai partito titolare ma è sempre subentrato e ha sempre offerto grandissimi prestazioni trovando anche 1 gol e 1 assist, i primi con la maglia della Roma [...] Per riscattarsi dopo l'episodio del rigore non concesso a Monza, Tommaso aspetta domenica la sfida contro l'Inter. Ai nerazzurri ha già segnato in carriera con la maglia dell'Empoli nella stagione 2022/2023 [...]

Per coronare il suo momento di forma, Baldanzi proverà a essere decisivo in una partita chiave per la Roma mettendo in mostra tutte le qualità che avevano convinto i giallorossi ad investire su di lui a gennaio scorso [...]

(Il Messaggero)