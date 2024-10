Attacco di panico: al tecnico non basta la cura Dovbyk

La Roma segna poco. Ma poco poco. Undici partite, distribuite tra DDR e Juric, e soltanto 10 reti. [...] Un brutto dato. Pessimo, anzi. Ce ne è un altro, poi, che deve indurre a un'ulteriore accurata riflessione: il 50% delle reti sono state firmate da Dovbyk. Se da una parte si può salutare con soddisfazione il rendimento dell'ex Girona, da un'altra non si può fare a meno di rilevare come i suoi 5 gol (3+2) sui 10 totali stiano lì a indicare in maniera inequivocabile che la Roma davanti ha un problema. [...]

Affermare che la squadra di Juric non sa attaccare è il minimo. Ha giocatori d'attacco, non ha gioco d'attacco. Il numero (alto) dei tiri verso la porta avversaria conta in maniera relativa se si valutano anche (soprattutto) le conclusioni terminate nello specchio delle porte avversaria. [...] In questo panorama, il tecnico deve augurarsi che Dovbyk sia sempre in grado di andare in campo, perché la Roma in estate si è dimenticata di ingaggiare un altro centravanti. E che, quindi, non ci sono alternative all'ucraino. Shomurodov compreso.

(corsera)