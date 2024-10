Artem torna oggi: poi a Trigoria per allenarsi

Dopo il gol alla Repubblica Ceca che tiene in ballo l'Ucraina per il primo posto, Artem Dovbyk si concentrerà sulla Roma fino a metà novembre, quando ci sarà ancora una volta la sosta. Il centravanti ucraino quest'oggi sbarcherà in gitta e non è escluso che nel pomeriggio sia già a Roma per un lavoro di scarico. Da domani insieme ai compagni inizierà a preparare la partita con l'Inter e allo staff giallorosso non preoccupa. Sarà senz'altro lui il titolare in una partita dove all'Olimpico arrivano i campioni d'Italia. Anche Lorenzo Pellegrini, smaltita la delusione per i champions, è tornato a lavorare in modo chiaro.

(corsport)