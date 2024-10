Arriva l'Inter e Juric ritrova Dybala: "Paulo è pronto"

La Joya c'è. Ivan Juric ha di che gioire. Perché arriva il primo big match della sua gestione e la pressione sale. E uno come Paulo Dybala, capace di uscire palla al piede e a testa alta dai tackle più insidiosi, non può che aiutare. L'allenatore ci sperava e incrociare le dita alla fine è servito. «Paulo ha recuperato bene dall'infortunio, ha 3-4 ottimi allenamenti alle spalle». Questa sera all'Olimpico arriva l'Inter e il miglior calciatore della Roma «è al 100% della condizione». L'obiettivo, se il tecnico croato non vuole solo giocare a nascondino con il fantasma di Daniele De Rossi, è quello di battere i campioni d'Italia. Un successo silenzierebbe i mugugni dei tifosi allo stadio e magari convincerebbe persino la Sud a rinunciare ai 15 minuti di sciopero da lunedì in avanti. [...]

Dybala in questa stagione ha giocato solo 4 partite da titolare su 9, rimanendo fuori contro Venezia e Monza. E tolto il rigore contro l'Udinese, l'argentino non segna in Serie A dallo scorso 2 marzo. [...] Accanto a Dybala ci sarà un altro osservato speciale. È Lorenzo Pellegrini, capitano a caccia di riscatto. I fischi contro Udinese e Venezia gli hanno fatto male, ma lo striscione di sostegno affisso sotto casa dalla Curva Sud lo ha rinfrancato. Dai suoi piedi e da quelli di Dybala dipendono le sorti della Roma. [...]

(La Repubblica)