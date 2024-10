Arnautovic, due gol e...rientro. Barella è pronto: Roma nel mirino

Apre Arnautovic, chiudono Lautaro, Taremi e...Zielinski. Tra domani e mercoledì Appiano si ripopolerà dei dodici nazionali impegnati durante questa sosta, e Simone Inzaghi potrà ricomporre il quadro nerazzurro in vista della ripresa del 20 ottobre, all'Olimpico contro la Roma. Con Barella di nuovo nel motore e il "rinforzo" Buchanan. [...]

Da domani Nicolò tornerà a lavorare in gruppo, per riprendersi il suo posto in mezzo al campo domenica a Roma. E Inzaghi potrà contare sulla mediana dello scudetto finalmente in condizione, considerando anche la crescita di Mkhitaryan, tornato brillante tra Stella Rossa e Torino. Sulle fasce si aggiungerà l'opzione Buchanan, anche lui ormai pronto al rientro in gruppo. [...]

(gasport)