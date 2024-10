Sarà Davide Massa ad arbitrare la gara della Roma contro l'Inter in programma domenica 20 ottobre alle 20:45. Per la formazione giallorossa, questo è il primo incrocio stagionale con l'arbitro di Imperia con cui nelle ultime 29 occasioni precedenti ha raccolto 10 vittorie 12 pareggi e 7 sconfitte [...] L'ultima vittoria romanista oltre due anni fa proprio a San Siro contro l'Inter, in rimonta per 2-1 con le reti di Dybala e Smalling.

(corsera)