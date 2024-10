Aprea: "Dopo l'esonero di De Rossi non seguo più il calcio. Per me le squadre le fanno le persone"

IL MESSAGGERO - L'attore romano Valerio Aprea, in occasione dello spettacolo teatrale "Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta" in programma da domani al 27 ottobre, ha parlato sull'edizione odierna del quotidiano anche della Roma, la sua squadra del cuore. Queste le sue parole.

È tifoso della Roma: ha superato il distacco da De Rossi?

"L'ho presa talmente male che ho smesso. Non seguo più il calcio. Non posso seguire una squadra allenata da uno che non doveva stare lì, e che è lì per un equivoco. Sono un romantico, per me le squadre le fanno le persone".