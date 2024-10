Amore senza resa: circa 1000 tifosi in Svezia

"Amore senza resa" recitava la Curva Sud in una bellissima scenografia realizzata in occasione di Roma-Feyenoord 4-1 del 2023 [...] Ma l'amore senza resa dei tifosi romanisti non si limita alle sole partite di cartello e tantomeno è limitato ai soli match disputati allo Stadio Olimpico. "Ovunque andrai saremo" canta la Curva e poi rispecchia effettivamente la realtà: giovedì la Roma giocherà per il secondo match di Europa League una trasferta ostica e non solo per questioni di trasporto. Alle 21 i giallorossi scenderanno in campo contro l'Elfsborg e per la partita i tifosi della Roma non si sono fatti decisamente attendere. Saranno circa 1000 le presenze nel settore ospiti per una gara infrasettimanale, disputata di notte e in Svezia. Da parte del tifo giallorosso è arrivata un'altra risposta importante e il sostegno continua a non mancare nonostante una contestazione in atto.

(Il Romanista)