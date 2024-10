Altro che sala VAR, l'arbitro era al Bar: quello su Baldanzi è un doppio rigore

Più che la sala VAR, nelle partite della Roma pare che ci sia la sala Bar. I protagonisti che si alternano davanti al video si accomodano per gustare salatini e sorseggiare drink. Solo così si può dare un senso allo scempio arbitrale a cui la Roma è andata incontro in queste prime partite di campionato [...] A Monza, i giallorossi hanno disputato la miglior partita della stagione, dominando in lungo e in largo e creando una dozzina di palle gol clamorose [...] Juric e la sua squadra però, non avevano fatto i conti con il signor Aureliano al VAR. Il doppio fallo subito da Baldanzi era un rigore che faranno visionare durante il corso degli arbitri per specificare che sia un intervento da fischiare. Ma invece niente. La Penna non si accorge di nulla, ma l'errore di non richiamarlo è stato peggiore. Non è la prima volta che ciò accade con la Roma [...] Tutto questo nel silenzio totale di una società fantasma.

(Repubblica)