Alla ripresa da valutare Le Fée

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma si avvicina alla gara con il Monza con il dubbio Le Fée. Il francese è assente dal campo ormai da più di un mese. L'ultima presenza è datata 25 agosto, contro l'Empoli all'Olimpico. Una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio lo ha tenuto fuori più tempo del previsto. L'ex Rennes spera almeno in una convocazione per la sfida di domenica con il Monza, ultima giornata prima della sosta delle nazionali. Del colpo firmato Ghisolfi (primo vero acquisto se non si considerano il riscatto di Angelino e l'arrivo di Sangaré) ha parlato benissimo proprio Juric alla vigilia dell'ultimo turno di Serie A. Nelle idee dell'allenatore, per sua stessa ammissione, Le Fée si incastra perfettamente nel centrocampo giallorosso. La palla passa così allo staff medico che dovrà valutare oggi se poterlo inserirlo nella lista dei partenti in direzione U-Power Stadium, oppure lasciarlo nella Capitale, così da avere due setti-mane intere per recuperare, e poter tornare a disposizione per la partita con l'Inter del 20 ottobre. Senza rischi. Prima però c'è da preparare un altro impegno in tempi strettissimi (la squadra è tornata in piena notte): le due trasferte consecutive non consentiranno a Juric di lavorare troppo su tatticismi, ma il croato, grazie anche al turnover di ieri, potrà contare nuovamente su gran parte dei titolari per fronteggiare la squadra di Nesta, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato