A 32 anni Hiljemark allena l'Elfsborg

Ricordate Oscar Hiljemark, centrocampista svedese che ha militato in Serie A con le maglie di Genoa e Palermo? A soli 32 anni è diventato un allenatore. Più precisamente dell'Elfsborg, prossima avversaria della Roma in Europa League. I tanti infortuni lo hanno costretto a ritirarsi giovane e l'Aalborg, club con cui ha terminato la sua avventura da calciatore, gli ha subito offerto un lavoro nello staff tecnico. Oscar ha deciso poi di tornare in patria, nel club in cui è cresciuto. L'Elfsborg crede nelle sue abilità e gli ha offerto un contratto fino al 2027. Per ora i risultati sono incoraggianti, qualificazione in Europa League, quattro turni di playoff superati e alla prima giornata, gli svedesi hanno rischiato di strappare un punto in casa dell'AZ Alkmaar. Il vero ostacolo di affrontarlo in casa è il campo sintetico che tanto ha fatto male alla Roma, ma che non può spaventare Juric. Per chi punta a fare punti, delle quattro trasferte, questa è la più facile.

(corsport)