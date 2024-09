Zalewski out: svolge solo la parte atletica

La telenovela legata a Nicola Zalewski è ancora aperta. Il polacco, messo fuori rosa dopo il no al rinnovo e il rifiuto all'offerta del Galatasaray di una settimana fa, in questi giorni ha svolto la parte atletica in gruppo e sembrava sul punto di essere reintegrato a tutti gli effetti per essere messo a disposizione di Juric.

Ma la situazione si è bloccata nuovamente nel pomeriggio di ieri, con l'entourage del calciatore che proseguirà nella battaglia legale. Al momento il club sembra fermo sulla sua decisione, a meno che Zalewski non decida di tornare al tavolo delle trattative per il rinnovo.

(gasport)