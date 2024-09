Zalewski non ancora in gruppo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mentre la Roma continua a preparare la sfida con l'Udinese, Zalewski prosegue il braccio di ferro per tornare a svolgere un intero allenamento con i compagni. Il polacco, che dopo aver rifiutato il trasferimento al Galatasaray, facendo perdere circa 11 milioni alla Roma, ieri ha svolto per la terza volta consecutiva solamente la parte atletica con il resto del gruppo, passando poi a un lavoro individuale a orari diversi rispetto all'organico.

Una scelta legata alla necessità di evitare possibili risvolti legali. I prossimi giorni tuttavia potrebbero essere decisivi per il reintegro dell'ex Primavera a pieno regime, tornando a disposizione di Juric e aprendo così nuovi scenari relativi al rinnovo di contratto. Oltre al lungodegente Saelemaekers il tecnico dovrà fare a meno di Le Fée, mentre potrà contare su Pellegrini. Dopo la seduta a pieno ritmo di giovedì, il capitano ha replicato ieri, candidandosi per una maglia da titolare per la quinta giornata di campionato.