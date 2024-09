Zalewski, il Galatasaray offre 11 milioni alla Roma

Non è ancora finito il mercato della Roma. Nelle ultime ore, infatti, si è concretizzata una trattativa per Zalewski, su cui è piombato il Galatasaray. [...] In Turchia, dove il mercato chiude venerdì, c'è chi ha previsto entro oggi la chiusura della trattativa. Da Trigoria non arrivano conferme ma per Zalewski vale il discorso fatto con tutti i calciatori che prima di lui sono stati oggetto di interesse: non esistono calciatori incedibili. L'esterno polacco, poi, ha il contratto in scadenza nel 2025 (e una clausola che lo potrebbe prolungare per una stagione a determinate condizioni), e per questo più passano i mesi senza rinnovo e più il suo valore diminuisce. [...]

La palla ora passa nelle mani del calciatore, che nei giorni scorsi ha ricevuto i complimenti di Robert Lewandowski per le sue prestazioni in Nazionale, soprattutto quella contro la Scozia decisa proprio dal romanista. "Ci vogliono coraggio - le sue parole - e una grande mentalità per decidere una partita come questa. L'atteggiamento di Nicola dimostra che sta acquisendo fiducia in se stesso e sta diventando una figura sempre più centrale nella Nazionale". [...] Parole che sono arrivate anche in Turchia, perché subito dopo il Galatasaray ha deciso di affondare il colpo. [...] Lui vorrebbe restare e per questo al Galatasaray ha chiesto tanto, circa 2,5 milioni. Se lo accontenteranno, il trasferimento potrà concretizzarsi. [...]

(corsera)