Zalewski, il Gala accelera: tutti i dubbi del polacco

LEGGO (F. BALZANI) - Il mercato continua in casa Roma. Il Galatasaray, infatti, fa sul serio per Nicola Zalewski. L’offerta sarebbe di 8 milioni fissi più 3 di bonus per il polacco che ha il contratto in scadenza a giugno. I dubbi semmai sono dello stesso Zalewski che avrebbe avanzato una richiesta di 2,5 milioni a stagione (in giallorosso ne guadagna 350mila). Se il Gala dovesse accettare l’affare potrebbe andare in porto e portare una grossa plusvalenza ai Friedkin. C’è tempo fino al 13 settembre, data di chiusura del mercato turco.