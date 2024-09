Zalewski è pronto per il Galatasaray

La tempistica è spiazzante, la sostanza no: la Roma voleva vendere Nicola Zalewski e ci sta riuscendo dopo essersi fermata all’ultima bancarella disponibile, quando le serrande del mercato già erano state abbassate. In nottata la trattativa con il Galatasaray, arrivato fisicamente a Trigoria con due delegati incaricati di tornare a Istanbul con il giocatore, è entrata nei dettagli dopo che Zalewski aveva accettato l’offerta contrattuale dei turchi: 2 milioni a stagione, quasi il triplo rispetto allo stipendio attuale, moltiplicato per cinque anni. Lina Souloukou, assistita da Florent Ghisolfi, chiede 11 milioni per firmare ma alla fine l’accordo si dovrebbe trovare a cifre più basse, con l’aiuto dei bonus e della percentuale sulla rivendita. (...) Si è preso 48 ore per riflettere e poi ha detto di sì, pur sapendo che il distacco dalla Roma non sarebbe stato semplice. Del resto aveva il contratto in scadenza a giugno e aveva saputo dai dirigenti che non faceva più parte del progetto aziendale, senza il rinnovo. (...) Il suo addio però trasmetterebbe una certa malinconia, anche in un calcio che soffoca i sentimenti più genuini: Zalewski, il polacco di Poli, era l’ultimo dei ragazzi del 2002 allevati e plasmati a Trigoria. Sono andati via tutti, a cominciare dal rimpianto Calafiori per continuare con Bove. (...)

(corsport)