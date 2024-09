Ad un certo punto ieri sembrava poter arrivare da un momento all’altro la fumata bianca, con Nicola Zalewski pronto ad accettare la ricca offerta del Galatasaray. Ed invece alla tine è rimasto ancora tutto in bilico, con il giocatore della Roma che entro oggi potrebbe sciogliere il grande dubbio. (..) Zalewski (che nella Roma guadagna circa 350mila euro) ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e la società lo venderebbe volentieri. Oggi possibile fumata, in un senso o nell’altro.

(gasport)