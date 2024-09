Zalewski corre verso il reintegro. Ceo: la soluzione Vitali ad interim

Il ritorno ora è davvero vicino. L’esterno Nicola Zalewski e la Roma ieri hanno fatto un passo decisivo per la costruzione di un nuovo rapporto dopo la rottura di 15 giorni fa. Ieri, infatti, il polacco ha svolto per intero la seduta di allenamento in gruppo. Nel frattempo, arrivavano chiari segnali sulla riapertura della trattativa per estendere il suo contratto in scadenza nel 2025. Zalewski non sarà convocato contro l’Athletic Bilbao, ma potrebbe tornare a disposizione prima della sosta di campionato. (...) E, intanto, sul fronte societario, dopo le dimissioni della Ceo Lina Souloukou, prende quota la nomina ad interim dell’avvocato Lorenzo Vitali come amministratore delegato. I Friedkin, nel frattempo, hanno dato mandato alla CaaBase di trovare una figura dirigenziale di respiro internazionale. (...)

(gasport)