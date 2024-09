Zalewski, ancora dubbi sul Galatasaray. Ingaggio da big: deve decidere in 48 ore

In Turchia pensavano che sarebbe stata solo una questione di soldi e di opportunità. Ma potrebbe non essere così, perché Nicola Zalewski sta valutando tutti gli aspetti. Non ha ancora preso una decisione, potrebbe prenderla all’ultimo istante, ma di certo non oltre il 13 settembre giorno in cui chiuderà il mercato in Turchia.

Inizialmente sembrava allettato dall’offerta di 2 milioni a stagione per tre anni, la trattativa procedeva spedita, il club di Istanbul aveva anche convinto la Roma con i 10 milioni di euro per il cartellino. Poi, però, c’è da considerare la volontà dell’esterno che ha il peso preponderante in tutta la storia. Lui nutre dei dubbi, potrebbe scegliere di aspettare la scadenza del contratto con i giallorossi, mettersi in mostra durante l’anno e magari strappare un contratto simile, ma in un club che gioca in un campionato più blasonato.

(Il Messaggero)