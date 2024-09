Zalewski al passo d’addio. C’è il sì al Galatasaray. Baldanzi show con l’U21

Quella che fino a ieri sembrava una possibilità, adesso potrebbe trasformarsi in realtà. Nicola Zalewski è ad un passo dal Galatasaray. Il calciatore polacco ha detto sì all’offerta del club turco: quinquennale a circa 2 milioni di euro. Un’offerta quasi irrinunciabile. Sei volte superiore all’ingaggio percepito alla Roma. [...]

C’è un’intesa di massima tra le parti: 8-9 milioni di euro per il cartellino, più bonus. Già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca e la partenza del calciatore direzione Istanbul.

Per un ragazzo che se ne va, ce ne sono due che si mettono in mostra con la maglia della Nazionale Under 21. Parliamo di Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi, in campo ieri nella vittoria contro i pari età della Norvegia. [...]

(Repubblica - M. Juric)