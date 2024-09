Zalewski al bivio: pressing turco

Il futuro di Nicola Zalewski è in bilico tra Roma e Istanbul. Il Galatasaray si è affacciato nella fase finale del mercato (la chiusura in Turchia è il 13 settembre) per affondare il colpo sull'esterno romanista che potrebbe uscire a 12 milioni. I giallorossi sono disposti a venderlo, lo erano anche qualche settimana fa quando si è approcciato il Psv, club olandese rifiutato da Nicola. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. [...] Se i turchi arrivassero a 2,5 milioni (ora guadagna 350 mila euro), allora il trasferimento andrebbe in porto. [...] Lasciare Trigoria non sarà una decisione semplice, un posto che lo ha accolto da quando ha mosso i primi passi con il pallone grazie a Bruno Conti che lo ha scoperto, ma da cui si dovrà separare alla fine della stagione in corso.

Il ds Ghisolfi, infatti, non gli ha prospettato il rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2025. La Roma potrebbe perderlo a parametro zero. [...] Se la Turchia non fosse meta gradita, allora potrebbe decidere anche di giocarsi le sue carte con De Rossi e provare il colpo grosso la prossima estate. [...] La concorrenza, però, è alta: ci sono El Shaarawy e Saelemaekers che potrebbe diventare l'uomo in più per dare equilibrio alla squadra. Nicola sta facendo le sue valutazioni. [...] Per la seconda estate consecutiva la Roma l'ha messo sul mercato, adesso l'addio potrebbe concretizzarsi e i giallorossi totalizzare una plusvalenza secca.

(Il Messaggero)