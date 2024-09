Vasquez no stop. Arriva dal Texas e sfida la Roma

Arlington, Texas-Genova, stadio Ferraris, no stop: all'incirca settemila chilometri e il fuso orario da smaltire, ma Johan Vasquez non può fermarsi. Alberto Gilardino, che in condizioni normali risparmia dall'undici titolare chi ha fatto trasferte intercontinentali durante la pausa delle nazionali, stavolta parrebbe intenzione a derogare, considerando l'emergenza nel reparto arretrato. Ricapitolando: Norton-Cuffy e Zanoli ancora ai box, Bani lavora per un recupero last minute, De Winter è rientrato anzitempo a Genova dal ritiro con il Belgio per un problemino muscolare, ma ormai pare sulla via della completa guarigione, Matturro deve aumentare i giri del motore. Insomma, i dubbi non sono pochi e da qui la necessità per Vasquez (che torna oggi a Pegli) di fare gli straordinari contro la Roma. [...] Con il messicano titolare a sinistra nel 3-5-2, dovrebbe toccare a Bani il ruolo di difensore centrale, con Vogliacco a destra. Se, invece,, Bani non dovesse partire dall'inizio, Gilardino si affiderà probabilmente a De Winter, già schierato in quella posizione contro il Verona. [...] Con la Roma, si supererà quota 31mila, fra paganti e abbonati. Niente male.

(Gasport)