Vai Soulé, Roma ti aspetta

Vatti a fidare degli amici, è proprio il caso di dirlo. La sfida di oggi all'Olimpico tra Roma e Venezia sarà all'insegna degli incroci pericolosi. Da un lato Matias Soulé, pronto ad approfittare delle noie muscolare di Dybala (che andrà in panchina) per prendersi la maglia da titolare e cercare così di conquistare uno spazio importante. [...] Insomma, Eusebio Di Francesco è avvisato. E pensare che proprio il tecnico abruzzese ha lanciato e valorizzato al massimo (11 gol e 3 assist) nella scorsa stagione il fantasista classe 2003. I due hanno sfiorato insieme una clamorosa salvezza col Frosinone [...] Tra poche ore, però, non ci potrà essere spazio per i ricordi. Entrambi hanno bisogno di lasciare il segno per risollevarsi dopo un avvio complicato. Mati sogna, infatti, il primo gol da romanista di fronte a quel pubblico, che l'ha subito eletto a proprio idolo fin dal suo arrivo a fine luglio [...] In molti, infatti, hanno colpevolmente dimenticato (non solo nella Capitale...) che fu proprio Di Francesco a guidare i giallorossi a una clamorosa semifinale di Champions League nel 2018 dopo aver eliminato ai quarti il Barcellona di Messi. Ci fosse stato il Var forse quella Roma avrebbe portato ai supplementari il Liverpool di Klopp, poi vincitore della Coppa. [...]

(Tuttosport)