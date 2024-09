Una vittoria nelle ultime 10 proprio contro Gilardino

La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 partite giocate tra campionato e coppe: proprio contro il Genoa, il 19 maggio all’Olimpico, con un colpo di testa di Lukaku [...] Il resto del bilancio: 5 pareggi e 4 ko. L’ultimo successo in trasferta risale al 25 aprile, il 2-1 a Udine deciso in extremis da un’altra zuccata, quella al 95’ di Cristante sull’angolo di Dybala. A proposito dell’argentino: al Genoa ha già segnato 11 gol [...] Di queste 11 reti, che fanno dei rossoblù il suo secondo bersaglio preferito dopo l’Udinese (a cui ne ha segnate 13), ne ha realizzate 7 a Marassi, con l’exploit di una tripletta nel 2017 in occasione di una rimonta bianconera da 0-2 a 4-2.

(Corsera)