Una mediana da Champions: Koné, il regalo di De Rossi diventato leader in campo

[...] Non è casuale il sorriso dell'allenatore croato quando parla di Koné e Pisilli in conferenza stampa. Entrambi due "regali" lasciati da Daniele che ha voluto fortemente il primo e lanciato definitivamente il secondo. Sono bastati 90 minuti contro l'Athletic per conquistare Juric. Manu (partito fuori contro l'Udinese) ha disputato un'altra gara da top player: 88% di passaggi riusciti, 7 contrasti vinti, 3 duelli aerei su 4 conclusi con successo e tanta qualità in mezzo al campo. [...] Con lui ci sarà ancora una volta Bryan Cristante. Stacanovista con Mourinho, imprescindibile con De Rossi e titolare inamovibile anche con la nuova guida tecnica. [...] Pellegrini non vuole mancare contro il Venezia, nonostante i problemi fisici. Si gioca il posto con Baldanzi. [...] Davanti non si tocca Dovbyk che si è sbloccato e ha gonfiato la rete per tre volte di fila. Juric si affida nuovamente al 3-4-2-1 [...]

(il Messaggero)