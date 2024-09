Un mondo a parte

La manager della Roma, Lina Souloukou o comunque si scriva, s'è dimessa dopo che alcuni ultra avevano minacciato lei e i suoi bambini, costringendoli a vivere sotto scorta. Ora, se la manager di un'azienda di frigoriferi avesse lasciato l'incarico a causa delle pressioni ricevute dalla mafia, sarebbe diventata un caso politico (almeno spero). E se una ragazzina avesse cambiato scuola per sottrarsi alle provocazioni di una banda di bulli, torme di esperti avrebbero invaso le pagine dei giornali denunciando l'imminente fine del mondo. Invece, quando c'è di mezzo il tifo, scattano le minimizzazioni e i distinguo. [...] Sia chiaro, non me la prendo con il tifoso della Roma che dice: "Hanno esagerato, però la manager aveva cacciato in malo modo De Rossi". Me la prendo con il tifoso che è in me, perché so che avrei fatto molta più fatica a scrivere questo articolo se a minacciare Souloukou fossero stati gli ultrà della mia squadra del cuore.

(corsera - M. Gramellini)