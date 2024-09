Udinese, Lucca: "La Roma è una grande squadra e sarà motivata. Non dobbiamo pensare a quanto accaduto in questi giorni"

CORSPORT - Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla sfida contro la Roma, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole.

Si sta bene in cima alla classifica.

"Sicuramente non eravamo scarsi, ora non siamo dei fenomeni. Dobbiamo rimanere concentrati e umili perché è appena iniziata e non abbiamo ancora fatto nulla. Prima raggiungiamo i quaranta punti per salvarci, poi penseremo al resto".

Domani sfidate la Roma. Quel che è successo in settimana può essere un fattore?

"Non credo, rimane una grande squadra, quindi dovremo essere concentrati solo sulla nostra prestazione. Non dobbiamo pensare a quello che gli è successo in questi giorni, loro saranno tanto motivati come noi".

Tutti sono incuriositi di Runjaic.

"Ha un gioco molto offensivo, ha intenzione di giocare sempre la palla in avanti, di pressare il più possibile. Le due reti subite con il Parma non sono colpa sua, bensì di nostre disattenzioni. Poi siamo stati anche bravi a ribaltarla con spirito e un calcio europeo. Runjaic è una brava persona. Il percorso può essere paragonato al mio, viene dal basso e adesso si ritrova in A, primo".