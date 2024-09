Trasferta difficile: tifosi rimasti in pullman per ore

IL TEMPO (M. CIRULLI) - II pareggio a Marassi non stata l'unica nota negativa della trasferta ligure per i romanisti. I 2000 giallorossi che hanno riempito it settore ospiti domenica scorsa hanno riportato un'organizzazione pessima nel complesso, sia per quanto riguarda l'avvicinamento allo stadio, sia per tutto quello the a successo nel post partita. Non sono bastate le indicazioni da parte delle due squadre per cercare di contenere eventuali incontri tra le due tifoserie, con quella rossoblii che ha preso di mira un pullman che doveva trasportare i capitolini all'impianto. "Abbiamo perso 40 minuti a bordo di 6-7 mezzi di trasporto - rivela un tifoso a SiamoLaRoma.it - uno di questi a stato anche aggredito con il lancio di oggetti, tra i quali una sedia di ferro che ha sfonda-to un vetro, attentando dei presenti". Pianificazione lacunosa anche per la gestione del settore ospiti, dove si trovavano oggetti contundenti e pietre a ridosso dei seggiolini, che per fortuna non sono stati utilizzati dai tifosi della Roma durante la partita. Disservizi che sono aumentati anche nel post-gara, dove invece che essere scortati al punto d'incontro d'andata, i 2mila romanisti sono stati portati in zona Porto, dove hanno atteso circa un'ora sotto il sole prima di poter raggiungere la stazione o i parcheggi dedicati. Si parla quindi di un mancato coordinamento, che, per fortuna, non ha avuto serie ripercussioni.