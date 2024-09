Totti, 48 anni tra Sinner e l'Egitto

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Tra relax e lavoro Francesco Totti festeggia i suoi 48 anni. Lo storico capitano della Roma nei giorni scorsi era in visita al Cairo per inaugurare la sua scuola calcio (la "Totti Soccer School") nella capitale egiziana, la prima in Egitto e in Africa. Le parole del Dieci sulla situazione legata alla Roma di De Rossi hanno fatto particolarmente rumore, rivelandosi profetiche visto l'esonero dell'altra bandiera giallorossa dopo il pareggio con il Genoa.

E a proposito di dichiarazioni, Sinner ha risposto a una battuta di Totti che lo riguardava ("Da quando ha giocato con me a padel è diventato numero uno al mondo"). "Giocare con lui mi ha portato fortuna, quindi grazie mille - ha replicato il tennista - se Francesco sciasse con me e se gli portassi metà della fortuna che lui ha portato a me, probabilmente lo vedremmo a Milano Cortina".