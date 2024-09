Terremoto a Trigoria: Souloukou si dimette

Sembra una commedia. In realtà è tutto vero. E chi ci va di mezzo è la Roma. Dopo De Rossi, esone rato martedì, anche Lina Souloukou lascia. Il comunicato emesso dal club non lascia apparentemente dubbi su chi abbia preso la decisione: "L'AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale". Apriti cielo. Parte immediatamente la rincorsa alla verità: "Ha lasciato per le minacce ricevute";"Non vuole vivere sotto protezione", è il refrain più in voga e che ha avuto certamente un peso nella decisione. Ma forse, c è anche dell'altro. Anzi, sicuramente. […]

(Il Messaggero)